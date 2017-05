River, obligado a vencer a Central

Fotos TRIDENTE. Sebastián Driussi, Gonzalo Martínez y Lucas Alario serán titulares esta tarde en el Monumental.

River Plate y Rosario Central jugarán hoy un partido de alto impacto en el estadio Monumental, que puede marcar el rumbo del campeonato, en la continuidad de la 26ª fecha.

La jornada se completará con Defensa vs. Tigre, Arsenal vs. Lanús, Talleres vs. Atlético Tucumán, Rafaela vs. Belgrano y Patronato vs. Godoy Cruz.

En una semana clave para sus aspiraciones al título, el equipo de Gallardo necesita ganarle a los rosarinos para seguir al acecho del líder Boca.

Después, River pondrá el foco en el duelo del miércoles ante Atlético Tucumán, en el encuentro postergado de la 22ª fecha.

River aspira a jugar estos dos cotejos con lo mejor que tiene a disposición, tras reservar a los habituales titulares en el compromiso copero contra Independiente Medellín.

Enfrente estará Central, que sueña con llegar a la Libertadores 2018 y que arrastra dos victorias consecutivas. El paraguayo José Leguizamón, tras cumplir la fecha de sanción, ingresará por el suspendido Paulo Ferrari en la defensa y Damián Musto será el volante central tras haberse recuperado de una contractura en el isquiotibial izquierdo. La única duda: Mauricio Martínez o Gustavo Colman.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Tigre, en la despedida del DT Sebastián Beccacece, quien será ayudante de Sampaoli en la selección.

En Sarandí, Arsenal se jugará una parada brava contra Lanús y repetirá la formación que viene de ganarle 1 a 0 a Unión.

Talleres, que repetirá los once que viene de golear a Sarmiento, recibirá hoy a Atlético Tucumán, golpeado tras su eliminación de la Libertadores.

Atlético de Rafaela se juega sus últimas fechas por la permanencia y tendrá tres variantes para recibir a Belgrano: Lucas Blondel por Gastón Campi, Gianfranco Ferrero por el uruguayo Mathías Abero y Marco Borgnino por Kevin Itabel.

En Paraná, Patronato recibirá a Godoy Cruz. El local tendrá a Lautaro Comas por Alejandro Gagliardi, en tanto que los mendocinos jugarán con Fabrizio Angileri en el lateral izquierdo por Marcelo Benítez.