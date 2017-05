"Él daba la vida por su Señor de Mailín y así se fue, no encuentro paz y no sé si algún día la tendré"

28/05/2017 -

‘Mi hijo amaba ir a la Villa tanto como andar en bici. Él daba la vida por su Señor de Mailín y así se fue. Le faltaba tan poco para llegar y sucedió esta tragedia’, manifestó el sargento Dámaso Gutiérrez recordando a su hijo Erick, el agente de policía que falleció tras ser embestido por un camión sobre la Ruta 34.

Quebrado por el dolor que lo atraviesa al perder a su único hijo varón, el sargento habló con EL LIBERAL y contó que Erick -de 25 años- era ‘un ser maravilloso, querido por su familia, por sus compañeros, por sus superiores’.

‘Era una bella persona, muy humilde, dedicado a su labor, era muy respetuoso, compañero de su familia y de sus compañeros. No tengo palabras para describir el dolor que siento y que hoy me atraviesa el alma’, sostuvo el funcionario.

El sargento Gutiérrez remarcó que su hijo era un fiel devoto del Señor de los Milagros. ‘Era el tercer año que iba en bicicleta. Este año entrenó y salió solo; siempre me decía que en el camino se encontraba con gente que iba peregrinando también y formaban grupos para llegar a la Villa’.





Te puede interesar: "Heredó el lugar de su padre en las fuerzas "

‘Mis vecinos le llevaban sus cosas en camioneta en horas de la tarde y lo alcanzaban cerca de Herrera, Garza donde descansaba. El había salido a la mañana muy temprano y antes de viajar se despidió de todos con una sonrisa. Le faltó muy poco para llegar’, se lamentó.

Consultado sobre su conocimiento acerca del accidente que le costó la vida a su hijo reveló: ‘Me contaron que un auto viajaba con el baúl abierto y esto provocó que la camioneta no los viera y los atropelló. Él cayó al centro de la ruta y lo agarró un camión que venía cargado con harina. Fue una fatalidad. Tuve que velar a mi hijo en un cajón cerrado’, expresó.

Erick año tras año viajaba a la Villa a cumplir su promesa. ‘Ponía su estampita en una riñonera y salía lleno de fe. No puedo entender lo que sucedió. No tengo paz, no sé cuándo la sentiré, esto no se repara con nada. Es un dolor inmenso y aún no entiendo cómo estoy de pie’, confesó inmerso en llanto.

El efectivo contó que a sus tiempos libres Erick los disfrutaba encima de su bicicleta. ‘Era un chico que vivía en movimiento. Cuando tenía franco agarraba su bici y salía a andar. Se iba a hacer adicionales en ella’. El agente Gutiérrez hacía todas sus cosas en dos ruedas, según sostuvo su padre.

Para finalizar el sargento reveló: ‘Ahora solo quedamos los cuatro -su esposa Susana y sus hijas de 20 y 18 años- Dios se llevó a mi hijo que en octubre iba a cumplir años. Lo recordaré como el ser maravilloso que fue. Hoy solo siento dolor y no sé si algún día calmará’.

El cadáver del joven policía fue entregado minutos después de las 14, ya que la fiscalía ordenó que sea sometido a la correspondiente autopsia.