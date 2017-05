28/05/2017 -

El Dr. Jacobo también recalcó la importancia de cuidar los excesos y sobrexposición de los chicos.

"El niño fundamentalmente tiene que tener actividad social y deportiva. Los excesos sobre todo en los chicos cuando están demasiado tiempo con la computadora e interconectado no es lo óptimo, no hay que olvidar la actividad social y la actividad física. Además, las redes no constituyen el cien por cien de la actividad mental, porque no deben suplantar muchas actividades como lo lúdico, ir al cine, o un libro", subrayó el Dr. Jacobo.

También dijo que "está en uno la decisión y tenemos que tener autodominio para que nada nos domine, porque si nos domina un celular significa que algo anda mal".