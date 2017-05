¿Hasta dónde influye la opinión de los otros en los jóvenes?

Fotos EMOCIONES. Exponerse en las redes sociales y ser insultados pueden generar angustia y depresión en los jóvenes.

28/05/2017

Los jóvenes más involucrados están en las redes sociales y en las plataformas de internet y son los vulnerables, ya que la opinión de los otros influye en sus comportamientos.

"Lamentablemente son niños y adolescentes que están totalmente atravesados por esto y están muy enganchados en la opinión del otro. Hay una relación bastante perversa de amo y esclavo: soy esclavo del otro, en tanto a ver qué dice, qué muestro y no muestro y a estar pendientes de eso", dijo la Lic. Rosario Sanguedolce.

Es por eso la confianza y la contención de la familia es importante para afrontar las situaciones de angustia que podrían experimentar.

"Si no hay una buena contención de la familia o alguien que pueda ir aclarando el panorama, hay riesgos de que puedan caer en depresión, que pueda haber un tipo de lesión a sí mismos o a otros. Entonces, tiene que haber un adulto que siga guiando. No se les puede prohibir que usen las redes sociales, pero sí decirles que tengan cuidado, que no se expongan y que no se le dé a otro el poder de quién sos o cómo sos", señaló la psicóloga

"Lo que pasa en las redes sociales pareciera que es una verdad absoluta", dijo la Lic. Sangueldolce y llamó a los padres a dialogar con sus hijos para evitar que éstos se expongan a situaciones agresivas y dolorsas.

"Hay que enseñarles que también hay otras verdades que no se muestran y que uno no tiene por qué mostrarse tanto, ni darle poder al otro. Hay cosas que se pueden mostrar y otras que no. Entonces aparece lo público y privado que aquí está muy desdibujado. Hoy en día no hay una separación, no hay una protección, no hay un velo. Uno para transitar tiene que velar ciertas cosas porque hace mal. Y las redes permiten ver y escuchar todo y eso también es nocivo para el sujeto.

Por eso hay que volver a velar qué mostramos y qué no", recalcó.