Ron Wood: recién operado, ya se va de gira

28/05/2017 -

El legendario Ron Wood fue intervenido de una lesión en un pulmón y se encuentra estable. El guitarrista de The Rolling Stones cumplirá 70 años el 1 de junio y, a pesar de su avanzada edad y la cirugía, que fue programada pues se le descubrió una lesión en dicho órgano durante un chequeo rutinario, piensa retomar su agenda con la banda dentro de poco. Según los especialistas que lo atendieron, su salud no estuvo en riesgo en ningún momento y, confirmando su buen estado. "Estoy muy agradecido por el moderno estudio que encontró esto tan pronto y quiero dar las gracias a los doctores que me trataron". El 9 de septiembre, los Stones comienzan su gira en Hamburgo.