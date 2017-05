Verónica Ojeda se cambió el look y provoca a Diego Maradona

28/05/2017 -

Verónica Ojeda utilizó las redes sociales para provocar a Diego Maradona y lanzarle una indirecta al padre de su hijo Diego Fernando. Mientras el exfutbolista transita una escandalosa separación de Rocío Oliva en Dubai, Ojeda aprovecha la buena relación que tiene actualmente con el padre de su hijo para jugar con un posible acercamiento entre ellos. Ojeda se cambió el look y volvió a su clásico rubio, el color que utilizaba cuando estaba en pareja con Maradona, quien se caracteriza por buscar mujeres con un particular rubio. En los medios, incluso, se habla del patrón "rubio Maradona". Ojeda aprovechó la ocasión para provocar al padre de su hijo al mostrar su cambio de look en las redes sociales. "¡Volviendo al rubio que a él tanto le gusta! Perdón.. lo digo por Cristian Rey, mi peluquero!", escribió junto a la foto de su nuevo color de pelo. "Siempre voy a estar feliz de la vida cuando Rocío Oliva se pelee con Diego Maradona; no soy hipócrita como algunas", se había sincerado Verónica, meses atrás, en "El Diario de Mariana". Ahora, luego de que la futbolista confirmara que está separada del Diez, la ex del ídolo compartió un pícaro video en su cuenta de Instagram.