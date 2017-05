Fotos Agropecuario ascendió a la B Nacional.

28/05/2017 -

El ignoto Agropecuario de Carlos Casares se consagró hoy campeón del Federal A y desde la próxima temporada jugará en la B Nacional.



Fundado hace cinco años, el club bonaerense se convertirá en el más joven de la historia en jugar en la segunda categoría del fútbol argentino.



La derrota de Gimnasia de Mendonza, en Salta ante Gimnasia y Tiro por 1-0, le alcanzó al "Sojero" para quedarse con la ronda final del Federal A y cumplir así el sueño de su fundador, Bernardo Grobocopatel, un empresario multimillonario que además de manejar la empresa familiar se dedicó a armar un club de fútbol.

Con un presupuesto superior al del resto de sus competidores, Agropecuario llegó a la B después de jugar apenas 28 partidos en el Federal A, a donde ascendió hace 11 meses.

La meteórica carrera de este joven club se asienta en los millones invertidos por su fundador y presidente, que construyó un estadio para 8.000 personas, proyecta un hotel y hasta inscribió a las divisiones inferiores en los torneos de AFA. Todo en Carlos Casares, su pueblo natal, ubicado a 300 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Eduardo Casais (ex Atlético ), Cristian Barinaga (ex Guaraní Antonio Franco) y Lucas Godoy (ex Talleres) componen la base del equipo que, con la conducción de José María Bianco, hoy escribió la página más importante de su corta historia.