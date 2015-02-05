CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:24 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE
MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MONSTRUOS DE LA
PROFUNDIDAD
18.45 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
ARG VS. INDEPENDIENTE (FEM)
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 PARA TODA MUJER
20.00 ARABESC
20.30 MUSICALES
21.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO vs. HINDU (FEM)
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
23.00 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
03.42 LA TRAMPA
05.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
05.32 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
07.05 TODO EN FAMILIA
08.55 LOCOS POR LAS NUECES
10.41 MENORES SIN CONTROL
12.32 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE
LUCAS
14.22 10 COSAS QUE ODIO DE TI
16.21 RUMORES
18.08 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.06 REGRESO DEL
TODOPODEROSO
22.01 TODOPODEROSO
TCM
01.10 CHRISTINE
02.55 DIRE STRAITS - ON THE NIGHT
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.12 LA NIÑERA
07.38 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE
TOUR
08.37 TIEMPOS DE GLORIA
10.52 OPERACIÓN DRAGÓN
12.47 GUERRERO ROJO, EL
14.22 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
16.37 DULCE NOVIEMBRE
18.52 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS
HUMEANTES
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 CHRISTINE
TNT
03.01 DJANGO SIN CADENAS
05.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.17 PELIGROSA COMPAÑÍA
08.57 MONSTERS UNIVERSITY
10.54 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
13.34 LARA CROFT.
LA CUNA DE LA VIDA
15.36 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
17.13 LOS ROMPEBODAS
19.22 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
22.00 CON AIR
00.11 PROYECTO X
01.45 21, LA GRAN FIESTA
SPACE
02.41OPERACIÓN NUEVO MUNDO
04.25 ENTREGA EXPLOSIVA
07.30 ¡MALDITA ARAÑA GIGANTE!
09.01 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL
11.37 ARMA MORTAL 4
14.04 VENGANZA EN LA PRISIÓN
15.48 HIJOS DE LA MAFIA
17.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL
LIBRO DE LOS SECRETOS
19.54 TERMINATOR -
LA SALVACIÓN
22.00 STALINGRADO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+ DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
MANDRAKE MULTIESPACIO (SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)
EL SÁBADO 3 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ
PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”, NOMBRE QUE
TAMBIÉN LLEVA SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN
LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO,
MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR
SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS
ANGELES.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) 14:20 (cast)16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) HASTA EL 31/05-18:20 (cast)
20:20 (Cast)
REY ARTURO: LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
HASTA EL 31/05-22:15 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE SALAZAR
(3D): SUSPENSO (+16 años) 14
(Cast)16:40 19:20 22:00
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
4:00 (Cast) 16:00
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HASTA EL 31/05-18:00 (Cast) 20:00
(Cast) 22:35 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D): ACCIÓN (+13 años)
14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30
HUYE (2D): TERROR (+16 años)
HASTA EL 31/05-22:20 (Subt)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
14:20 (Cast) 17:00
ALIEN COVENAT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HASTA EL 31/05-19:45 (Cast) 22:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50