CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Mayo de 2017

Hoy 20:24 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE

MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MONSTRUOS DE LA

PROFUNDIDAD

18.45 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

ARG VS. INDEPENDIENTE (FEM)

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 PARA TODA MUJER

20.00 ARABESC

20.30 MUSICALES

21.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO vs. HINDU (FEM)

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

23.00 PUNTO LÍMITE





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA





PELÍCULAS

CINEMAX

03.42 LA TRAMPA

05.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

05.32 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

07.05 TODO EN FAMILIA

08.55 LOCOS POR LAS NUECES

10.41 MENORES SIN CONTROL

12.32 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE

LUCAS

14.22 10 COSAS QUE ODIO DE TI

16.21 RUMORES

18.08 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.06 REGRESO DEL

TODOPODEROSO

22.01 TODOPODEROSO

TCM

01.10 CHRISTINE

02.55 DIRE STRAITS - ON THE NIGHT

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.12 LA NIÑERA

07.38 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE

TOUR

08.37 TIEMPOS DE GLORIA

10.52 OPERACIÓN DRAGÓN

12.47 GUERRERO ROJO, EL

14.22 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

16.37 DULCE NOVIEMBRE

18.52 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS

HUMEANTES

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 CHRISTINE

TNT

03.01 DJANGO SIN CADENAS

05.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

07.17 PELIGROSA COMPAÑÍA

08.57 MONSTERS UNIVERSITY

10.54 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

13.34 LARA CROFT.

LA CUNA DE LA VIDA

15.36 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

17.13 LOS ROMPEBODAS

19.22 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

22.00 CON AIR

00.11 PROYECTO X

01.45 21, LA GRAN FIESTA

SPACE

02.41OPERACIÓN NUEVO MUNDO

04.25 ENTREGA EXPLOSIVA

07.30 ¡MALDITA ARAÑA GIGANTE!

09.01 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL

11.37 ARMA MORTAL 4

14.04 VENGANZA EN LA PRISIÓN

15.48 HIJOS DE LA MAFIA

17.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL

LIBRO DE LOS SECRETOS

19.54 TERMINATOR -

LA SALVACIÓN

22.00 STALINGRADO





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+ DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

MANDRAKE MULTIESPACIO (SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)

EL SÁBADO 3 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ

PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”, NOMBRE QUE

TAMBIÉN LLEVA SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN

LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO,

MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR

SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS

ANGELES.





CINES

SUNSTAR



UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) 14:20 (cast)16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) HASTA EL 31/05-18:20 (cast)

20:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

HASTA EL 31/05-22:15 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE SALAZAR

(3D): SUSPENSO (+16 años) 14

(Cast)16:40 19:20 22:00

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

4:00 (Cast) 16:00

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HASTA EL 31/05-18:00 (Cast) 20:00

(Cast) 22:35 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN (+13 años)

14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30

HUYE (2D): TERROR (+16 años)

HASTA EL 31/05-22:20 (Subt)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

14:20 (Cast) 17:00

ALIEN COVENAT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HASTA EL 31/05-19:45 (Cast) 22:30

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50