Maidana explicó que el punto servirá si le ganan a Atlético

29/05/2017 -

Jonatan Maidana no jugará el miércoles ante Atlético Tucumán, debido a que recibió la quinta amarilla frente a Rosario Central.

El zaguero explicó que el punto de ayer servirá si River derrota al Decano.

"En el primer tiempo no encontramos el mejor nivel. Después, en el complemento, mejoramos, pero no alcanzo para ganar. Faltó un poco de lucidez en los últimos metros, en donde Central se plantó muy bien, con una linea de cuatro marcada y volantes que bajaban ayudar. Pero no es excusa, el empate servirá si ganamos el miércoles", opinó el caudillo de la defensa, de buena tarea ayer.

Sobre la jugada que lo marginó del siguiente cotejo, comentó: "Uno juega con mucha intensidad, es difícil cuidarse en ciertas jugadas. Se dio de esta manera, lamentablemente llegué a la quinta (son diez amarillas, pero las primeras cinco ya caducaron) y alentaré desde afuera al equipo".