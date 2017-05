Martínez Quarta lamentó el no haber acortado la diferencia

29/05/2017 -

Lucas Martínez Quarta lamentó el empate sin goles frente a Rosario Central y la chance que desperdició River de acortar la diferencia con Boca, que continúa sacándole 4 puntos de ventaja.

"Fuimos a buscar la victoria. Una lástima por el resultado, pero hay que seguir y el miércoles hay que conseguir un buen resultado", opinó el zaguero.

Además, el juvenil reconoció que River no tuvo un buen papel. "No hicimos el juego que nosotros quisimos. Fue un partido muy trabado y nos cortaron el circuito de juego. Hay que seguir. Fue un partido feo, no encontramos el circuito de pase que el equipo sabe manejar", indicó.

Martínez Quarta dejó en claro que el equipo no supo encontrar el rumbo del partido para poder quedarse con los tres puntos. "La mayor parte de la responsabilidad nos la llevamos nosotros porque no mostramos ese circuito de juego que veníamos mostrando", analizó el defensor de 21 años.