Indican que el Gobierno nacional va "lento" en pelea contra el déficit

Fotos PRESIDENTE. Una de sus metas es reducir el déficit fiscal.

29/05/2017 -

Jorge Brito criticó la mecánica de la política económica y sostuvo que el Gobierno "está yendo hacia el rumbo indicado, para mi gusto un poco lento" debido a las elecciones de octubre y previno sobre la sustentabilidad de la deuda, tras el incremento al que obliga el financiamiento del déficit. "Creo que no hay una lucha clara contra el déficit, con la excusa de tener que ganar unas elecciones que no son tan trascendentes", señaló el presidente de Banco Macro, quien opinó también que en materia fiscal no cree "que se esté atacando el problema de fondo".

"El Gobierno habla de gradualismo y mi temor es que los tiempos sean demasiado lentos", planteó. En un reportaje publicado por la revista especializada Road Show, Brito añadió que "no se puede convivir con esta situación de modo permanente" y sostuvo que si bien "antes el rojo fiscal se financiaba con emisión y era peor todavía", el incremento de la deuda en "100 mil millones de dólares entre 2016 y 2017 no es sostenible".

En materia inflacionaria aseguró que "hay que ponerse contentos que bajamos la inflación de 40 a 20 por ciento".

Plan Belgrano

Por último, se refirió críticamente al Plan Belgrano para dotar de infraestructura al NEA y al NOA y aseguró que, si bien "no se puede desarrollar de un día para el otro, hasta ahora no se hizo nada".