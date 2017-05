Fotos Para Coleoni, Central mereció algo más

29/05/2017 -

El e n t r e n a d o r d e Central Córdoba, Gustavo Coleoni, aseguró que su equipo mereció llevarse algo más ayer ante el puntero Argentinos Juniors y también se refirió al polémico arbitraje de Lamolina en el Oeste. "Fue un partido muy luchado donde los equipos no pudieron dar cuatro pases seguidos, son el mejor equipo de la categoría y no los dejamos que pudieran hilvanar el juego. Me da bronca perder por eso. No pudimos reaccionar al gol de ellos. Quedamos con tres atrás y llegamos como para alcanzar el empate y no se dio el gol. No lo plasmamos en la red. Tampoco fuimos el Barcelona, pero merecíamos algo más. Ellos son un buen equipo, pero se llevan más de lo que merecieron. No los dejamos jugar como lo hacen habitualmente. Son los mejores de la categoría". Sobre las decisiones del árbitro, Coleoni aseguró: "Heinze le avisó que había algo y la jugada viene para nuestro campo en la roja a Becerra. Me sorprendió que lo expulsaran sin ver lo que sucedió. El banco de Argentinos le avisó. No me quiero poner en el lugar más común. Trato de hablar lo que pasó. Es algo que no puedo mejorar. Entonces es complicado meterse. Yo tengo que ocuparme del equipo, que no pudo llegar al gol y que no tuvo demasiadas ideas. Aun así merecimos el empate por lo que hicimos en el final. El resto analícenlo ustedes". ‘Hicimos un esfuerzo grandísimo para controlar al rival. Tuvimos tres o cuatro contras para llegare al gol. Si algo nos faltó, fue juego. No tuvimos demasiadas ideas y no llegamos al gol. El partido fue muy parejo y sin dudas creo que se llevan más de lo que demostraron en el campo de juego. Estamos mucho mejor que hace seis partidos. Tenemos a varios de los de arriba, más cerca. Más allá que nosotros debemos ganar, vamos a pelear la permanencia hasta la última fecha. Es cierto también que el margen se va achicando’, agregó el "Sapito".