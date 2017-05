Sin premios para el cine argentino en Cannes 2017

29/05/2017 -

Con la Cámara de Oro otorgado a "Jeune Femme", de la francesa Léonor Serraille, el cine argentino pasó sin premios por la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes que entregó su palmarés definitivo.

La elogiada ‘La novia del desierto’, de las argentinas Valeria Pivato y Cecilia Atán, formaba parte de la nómina de 25 títulos que por primera vez era presentado en la selección oficial o en las paralelas Semana de la Crítica y Quincena de Realizadores.

Tampoco tuvo lauro el argentino Nahuel Pérez Biscayart, protagonista de ‘120 battements par minute’, de Robin Campillo, que aspiraba al premio a mejor actor pero esa distinción recayó en Joaquin Phoenix por su labor en ‘You Were Never Really Here’, de la escocesa Lynne Ramsay.

Ganó "The Square"

El filme "The Square", dirigido por el sueco Ruben ™stlund, se llevó la Palma de Oro del 70º Festival de Cine de Cannes, según anunciaron el presidente del jurado, Pedro Almodóvar, y la actriz Juliette Binoche. La película que pone el foco en Christian, un hombre elegante y narcisista que es puesto al frente de un museo de arte contemporáneo, sirve para indagar en el lado oscuro del mundo del arte en una propuesta menor.

Con todo, "The Square" fue la sorpresiva ganadora de una alta cita cinematográfica que no estuvo a la altura de su propia historia en un palmarés que incluyó un lauro especial para Nicole Kidman.