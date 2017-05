Ritó: "Me cayó mal no ser convocada para el Bailando"

29/05/2017 -

María Eugenia Ritó dio los supuestos motivos por los cuales no fue convocada para la nueva edición del Bailando 2017. "Mi nombre era uno de los que se barajaba, y por eso no me cayó bien que no me convocaran, sé que le tenían miedo a una recaída", explicó la bailarina en la mesa de Mirtha Legrand.

"Estoy en un tratamiento ambulatorio, voy dos veces por semana a la clínica, no me da vergüenza decirlo, es algo que le pasa a mucha gente, lo importante es tomar conciencia, es un desafío constante todos los días y son muy importantes los vínculos y el entorno", se sinceró la vedette argentina.