Tinelli: "No descarto lanzarme a la política"

29/05/2017 -

Más allá de la tele, una nueva idea ronda por su cabeza: "No descarto lanzarme a la política". Así se lo dijo a Infobae en una extensa entrevista.

¿Querés ser presidente?, le consultó la periodista Gaby Cociffi.

"Hoy, a los 57 años, después de 28 con el programa, digo: la política. Porque todo lo que tenga que ver con ayudar, estar cerca, poder cambiarle la vida a la gente es algo que me gusta. Tengo vocación de servicio", respondió Marcelo.

¿Cómo es tu relación con Mauricio Macri?, le preguntaron. "Con Mauricio somos amigos desde hace muchos años. Lo conocí a principios de los 90 en Punta del Este, así que imaginate. Compartimos muchos momentos importantes de nuestras vidas. Está todo bien", respondió Tinelli. ¿Es uno de los que te llamó cuando dijiste que no descartabas lanzarte a la política?, le consultaron. "¡Nooooo! Primero, que no lo descarte no quiere decir que me meto ya. A todos los que me llamaron con ‘fijate el partido’, ‘vas a estar en contra o vas a estar a favor’, les dije que no. Ni moví un dedo, no hice nada", dijo.