29/05/2017 -

Después de su labor como vicepresidente de San Lorenzo y como (virtual) presidente de la Superliga en AFA, donde peleó la titularidad de la institución en una votación polémica, Marcelo Tinelli decidió alejarse del fútbol, excepto como espectador. "Dejé el fútbol y es una decisión tomada, al menos por este momento, porque entendí que tenía que dejar algo. Tuve un episodio de salud, menor, y a partir de ahí, lo hablé con mi psicólogo y fue él quien me dijo: ‘Tenés que dejar algo, no podés con todo’. Lo que me pasó es que casi me desmayo, por estrés, y fue cuando estaba haciendo algo relacionado con el fútbol. Me di cuenta de que estaba haciendo muchas cosas, muy por encima de lo que podía mi cuerpo, y a mí me gusta verme feliz, en donde sea. Me gusta verme en las fotos a ver cómo salgo, porque ese es el retrato de la vida de uno. Te vas dando cuenta de muchas cosas observándote . Y me di cuenta de que no estaba feliz ni contento con eso", contó a Clarín. Desmintiendo conflictos y peleas, aclara: "Me fui contento y agradecido de ambos lugares. Fue una experiencia, sé que al menos lo intenté. Lo hice con San Lorenzo, intenté cambiar un club. Y ahora pedí una licencia. El fútbol no es algo fácil".