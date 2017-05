Un taxista chileno quiso asaltar a dos argentinas y atropelló a un colombiano

Fotos

Videos El colombiano salvó su vida de milagro.

Hoy 17:58 -

En las últimas horas, un taxista chileno intentó robarles sus valijas a dos turistas argentinas, y cuando un colombiano trató de ayudarlas, lo atropelló con el auto. Un hombre que pasaba por ahí, grabó todo con su teléfono celular.

“Le golpeé el vidrio de la parte frontal del auto para que se detuviera. Las argentinas seguían reclamando. Y él echó a andar el auto. Mi novia que estaba a mi izquierda, alcanzó a moverse. Yo no alcancé a salirme porque estaba al medio”, dijo Daniel Márquez, el colombiano de 18 años.

Y cerró: “Si no, me hubiera pasado por encima. Fue todo muy rápido y me salvó el instinto de supervivencia. Vivo hace tres años en Chile y nunca he tenido un problema, salvo por ayudar. Lo importante es que ellas recuperaron sus valijas y se detuvo al taxista”.