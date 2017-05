Devolvió un bolso lleno de dinero y le salvó la vida a una nena con leucemia

Fotos La mujer devolvió todo el dinero a su legítima dueña.

Hoy 18:37 -

Una mujer encontró en la calle un bolso con 20 mil pesos y 4 mil dólares, e inició la búsqueda de su legítimo dueño a través de Facebook. Poco después, se contactó con ella y descubrió que el dinero era para tratar a la hija de ésta última, la cual padece leucemia.

“Me escribieron más de 1.000 personas que me decían que ellos habían perdido la plata, que era una bolsa blanca, una bolsa negra, y un montón de detalles falsos. Todavía me quedan como 500 mensajes sin leer de supuestos dueños”, aseguró Catalina.

El dinero pertenecía a Lorena Yapur, de Mar del Plata, quien había publicado en su perfil que había extraviado el dinero. Se puso en contacto con ella, y ésta le describió “el color de la bolsa, el monto de los billetes, y los papeles de la historia clínica” y recuperó lo que le pertenece.

Y cerró: “Era la misma chica de la foto que encontré con la plata, sólo que no tenía pelo. Nunca me voy a olvidar del abrazo de esa madre y de esa chiquita hermosa”.