CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Mayo de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

22.00 SUPERMAX


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 ESTUDIO ABIERTO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO UNSE TV

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.31 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

09.41 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.55 UN VERANO EN PANTALONES 2

14.21 ESPEJITO, ESPEJITO

16.26 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

18.41 INTERESTELAR

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 09

23.00 LA BATALLA DE RIDDICK


TCM

07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - THE STRUGGLE CONTINUES

08.37 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

10.47 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL

12.32 TERRENO SALVAJE

14.27 SILVERADO

16.57 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 LA PISTOLA DESNUDA

22.40 LA PANTERA ROSA

23.10 CORAZÓN SALVAJE


TNT

09.14 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

10.50 CON AIR

12.52 ENCANTADA

14.47 MI VILLANO FAVORITO

16.29 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

19.02 GLADIADOR

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

00.47 21, LA GRAN FIESTA


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MAESTRO PESCADOR

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, UN MALENTENDIDO

11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO

12.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR

12.50 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO

13.40 DETECTIVES MEDICOS S13, SEÑAL DEL CRIMEN

14.10 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

16.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ

17.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

18.00 CHICAGO P.D., NO LEAS LAS NOTICIAS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA Y UNO TESTIGOS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, FASCINACIÓN

21.00 CHICAGO P.D., EJÉRCITO DE UN SOLO HOMBRE

22.00 CHICAGO JUSTICE, DOBLE HÉLICE

23.00 CIRCUITO CERRADO


STUDIO UNIVERSAL

09.00 STARSHIP TROOPERS. LA INVASIÓN

10.50 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

12.40 SENNA

14.50 INVASIÓN DEL MUNDO

17.20 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

20.00 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR

22.25 SCREAM 2

A DÓNDE IR

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CÓRDOBA 456)

+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.


MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.

CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 31/05 16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HASTA EL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

HASTA EL 31/05-22:15 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 31/05 -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 31/05 (Cast) 16:00

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HASTA EL 31/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 31/05 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D):

TERROR (+16 años)

HASTA EL 31/05-22:20 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HASTA EL 31/05 (Cast) 17:00

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HASTA EL 31/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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