CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 ESTUDIO ABIERTO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO UNSE TV
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.31 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
09.41 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
11.55 UN VERANO EN PANTALONES 2
14.21 ESPEJITO, ESPEJITO
16.26 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
18.41 INTERESTELAR
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 09
23.00 LA BATALLA DE RIDDICK
TCM
07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - THE STRUGGLE CONTINUES
08.37 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
10.47 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL
12.32 TERRENO SALVAJE
14.27 SILVERADO
16.57 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 LA PISTOLA DESNUDA
22.40 LA PANTERA ROSA
23.10 CORAZÓN SALVAJE
TNT
09.14 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
10.50 CON AIR
12.52 ENCANTADA
14.47 MI VILLANO FAVORITO
16.29 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
19.02 GLADIADOR
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
00.47 21, LA GRAN FIESTA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MAESTRO PESCADOR
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, UN MALENTENDIDO
11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO
12.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR
12.50 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO
13.40 DETECTIVES MEDICOS S13, SEÑAL DEL CRIMEN
14.10 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
16.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ
17.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
18.00 CHICAGO P.D., NO LEAS LAS NOTICIAS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA Y UNO TESTIGOS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, FASCINACIÓN
21.00 CHICAGO P.D., EJÉRCITO DE UN SOLO HOMBRE
22.00 CHICAGO JUSTICE, DOBLE HÉLICE
23.00 CIRCUITO CERRADO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 STARSHIP TROOPERS. LA INVASIÓN
10.50 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
12.40 SENNA
14.50 INVASIÓN DEL MUNDO
17.20 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
20.00 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR
22.25 SCREAM 2
A DÓNDE IR
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CÓRDOBA 456)
+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 31/05 16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HASTA EL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)
REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
HASTA EL 31/05-22:15 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 31/05 -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 31/05 (Cast) 16:00
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HASTA EL 31/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 31/05 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D):
TERROR (+16 años)
HASTA EL 31/05-22:20 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HASTA EL 31/05 (Cast) 17:00
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HASTA EL 31/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50