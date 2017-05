Olímpico-Belgrano, el plato fuerte en Mayores

-

El partido entre Olímpico y Belgrano, en la categoría Mayores, aparece como el más relevante entre los programados para esta noche, en el marco de la octava fecha del Torneo Anual que organiza la Asociación Capitalina de Básquet.

El partido se jugará en el estadio Vicente Rosales, desde las 22, con el arbitraje de Nicolás D’Anna y G. López.

La programación completa es la siguiente: Olímpico vs. Belgrano B, en Cadetes (N. D’Anna y Sánchez) y Mayores (N. D’Anna y López); Juventud vs. Independiente, en Infantiles y Juveniles (A. D’Anna y Mukdsi); Nicolás Avellaneda vs. Belgrano B, en Infantiles y Cadetes (A. Barraza y Vásquez); 20.15, Normal Banda vs. Red Star, en Infantiles (Nocco y Leguizamón).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.