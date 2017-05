Massa dijo que Cristina busca fueros y "ninguneó" a Alberto Fernández

Fotos POSICIÓN. "Muchos en el kirchnerismo necesitan fueros", aseguró el dirigente en relación a las causas judiciales que enfrentan ex funcionarios.

30/05/2017 -

A menos de un mes del cierre de listas, la interna peronista en la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca de llegar a su punto de ebullición. Sergio Massa, que eligió un camino por afuera de la estructura partidaria, arremetió con varios ex compañeros.

Al ser consultado sobre el lanzamiento de Cristina Kirchner como virtual candidata, el líder del Frente Renovador analizó que responde a que "muchos en el kirchnerismo necesitan fueros". La frase alude a las causas judiciales que amenazan a la ex presidenta y a otros integrantes de su gobierno.

"Nosotros no necesitamos entramparnos en la discusión entre quienes necesitan fueros y quienes quieren el presente de frustración de los argentinos. Hay una doble desilusión en los argentinos: el cambio que no fue y que eso sea reemplazado por el regreso del pasado", aseguró Massa en diálogo con Radio Mitre.

El diputado nacional que aún no confirmó si buscará renovar la banca en las elecciones de este año, también cuestionó al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien se perfila como rival de Cristina Kirchner en las primarias del PJ: "Algunos se abrazan a la idea de las internas y eso es una forma de amontonar; yo no me veo en una interna dirimiendo liderazgos con La Cámpora".

Los dichos de Massa parecen sepultar definitivamente la idea de un acuerdo amplio entre todas las expresiones del peronismo que hoy se presentan como oposición al gobierno nacional. El ex intendente de Tigre presentó la semana pasada su alianza con Margarita Stolbizer, espacio desde el cual planean competir en octubre contra el PJ tradicional y contra Cambiemos, que aún no ha dado pistas claras sobre los nombres que llevará en su boleta.