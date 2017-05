Fallo reconoció a una mujer el derecho a la comaternidad de menor que no engendró

30/05/2017 -

La Justicia reconoció a una mujer el derecho a ser madre de una niña concebida mediante fecundación asistida mientras estaba en pareja con otra persona de su mismo sexo, quien fue la madre biológica, y que era reconocida por el Estado como única progenitora de la menor luego de disuelta la pareja.

El fallo que responde a una acción de amparo reconoció la "voluntad procreacional" de la demandante, pese a no ser la madre biológica, ya que al momento de inscribir a la niña, en el año 2007, no existía ninguna legislación que la avale debido a que no existía la ley de identidad sexual ni de matrimonio igualitario.

La sentencia estuvo fundada "en el derecho a la identidad y a no perder el vínculo afectivo" por lo que se ordenó que se inscriba también como madre de la menor a quien fuera, al momento del nacimiento de la niña, la pareja de la madre biológica, destacó el sitio i-judicial.