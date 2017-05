Remedios caseros para los problemas oculares simples

30/05/2017 -

Muchos problemas de los ojos requieren el conocimiento médico que un oftalmólogo tiene de años de entrenamiento clínico y quirúrgico. Pero hay problemas oculares que se pueden tratar con seguridad en el hogar, siempre y cuando sean relativamente simples.

Aquí hay algunos problemas que pueden responder a tratamiento en el hogar, con algunos consejos sobre remedios caseros.

Ojo negro

Al menos que haya signos de los síntomas más graves de ojo negro, como visión borrosa, la sangre en el ojo, o incapacidad para mover el ojo, un ojo negro generalmente se puede tratar en casa.

Para reducir la inflamación y aliviar el dolor del primer día, aplique una bolsa de hielo en el ojo durante 15 a 20 minutos a la vez, una vez cada hora.

Si usted no tiene una bolsa de hielo, utilizar cubitos de hielo envueltos en tela (para proteger su piel de congelación). No ponga un bife crudo u otra carne cruda en su ojo. A pesar de lo que ha visto en la televisión y en las películas, no hay base científica para el uso de un filete crudo para tratar un ojo negro, y las bacterias en la carne cruda plantea un alto riesgo de infección.

El ojo rosado (conjuntivitis)

La mayoría de los casos de conjuntivitis son causadas por un virus y por lo tanto no responden a los antibióticos. La conjuntivitis viral desaparece por sí sola. Tiene su oftalmólogo que diagnosticar su caso particular. Puede minimizar las molestias de la conjuntivitis aplicando compresas frías en el ojo. Si la conjuntivitis es causada por bacterias, asegúrese de que usted siga su plan de tratamiento, que generalmente implica gotas antibióticas. En cualquier caso, usted debe tomar medidas para reducir la probabilidad de transmitir el problema a otra persona, porque la conjuntivitis es muy contagiosa. No comparta toallas, pañuelos o cosméticos; cambiar las fundas de almohada y lavarse las manos con frecuencia.

Alergias oculares

Del mismo modo que usted puede tener alergias nasales, puede padecer las alergias oculares que dejan el ojo rojo, con comezón y llorosos. Limitar su exposición a la fuente de su alergia - ya sea polen, mascotas o molde - puede ayudar a aliviar los síntomas. Si no puede eliminar la fuente del todo, hay maneras de minimizar su efecto con tratamientos de alergia ocular. Use gafas de sol cuando salga. Si el polvo es el problema, utilice cubiertas plásticas para reducir los alérgenos para su cama. También puede utilizar lágrimas artificiales, que lavan temporalmente los alérgenos de los ojos, o colirios antialérgicos para disminuir los síntomas.

Orzuelo

Mientras que un orzuelo puede parecer desagradable, por lo general es inofensivo y desaparece al cabo de una semana. Se puede tratar en el hogar mediante la ejecución de una toallita con agua tibia, escurrirlo y colocarlo sobre el ojo cerrado. Cuando la toallita se enfría, repetir el proceso varias veces. Haga esto tres o cuatro veces al día durante al menos una semana. El calor ayudará a desbloquear los poros en el área de las pestañas. No use maquillaje de ojos o sus lentes de contacto mientras tiene un orzuelo. Y no oprima el orzuelo. Si lo hace, puede propagar la infección a las zonas circundantes de su ojo. Con cualquiera de estas condiciones, no se debe esperar para ver a su oftalmólogo si los síntomas empeoran o no desaparecen, o si se ve afectada su visión. Por otra parte, hay algunos problemas en los ojos que nunca se debe intentar tratar por su cuenta, incluyendo: visión borrosa; la visión doble; el dolor en el ojo; y lesiones oculares graves. Si experimenta cualquiera de estos, debe buscar atención médica de inmediato. Al igual que con cualquier problema médico, cuanto antes busque ayuda médica, mayores son las posibilidades de un buen resultado.