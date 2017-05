Corrupción: pesa sobre el nuevo canciller una denuncia

30/05/2017 -

Peña admitió, ante una pregunta específica, que el Gobierno "sabía" sobre una denuncia por presuntas irregularidades contra el designado canciller Faurie, por un caso que se conoció a fines de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem cuando ocupaba la vicecancillería, y fue acusado de no haber declarado una sociedad con José Hernández, el ex secretario privado del ex presidente Menem.

Confirmación

"Sabíamos del tema, pero creemos que fue aclarado en su momento", se limitó a responder Peña sobre el caso.