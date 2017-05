En una experiencia inédita, bomberas bandeñas realizaron un simulacro de incendio

Fotos LUGAR. "En otros cuarteles las mujeres no tienen tantas actividades como en La Banda", dijo la oficial Trullenque.

30/05/2017 -

En una experiencia inédita para el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de La Banda, se realizó un simulacro de incendio, con la particularidad de que esta actividad fue protagonizada por una dotación exclusivamente integrada por mujeres bomberas, tal como lo había anunciado EL LIBERAL, en forma exclusiva.

La actividad se desarrolló como parte de los festejos por el Día Nacional del Bombero (que se conmemorará el próximo viernes 2 de junio).

Sobre esta práctica frecuente de las servidoras públicas (totalmente inédita en el país), la oficial inspector Ángela Trullenque relató: "Fue un día especial para la guardia de mujeres, ya que hemos tenido un simulacro de un incendio vehicular en la intersección de ruta provincial 1 y calle 7 del barrio San Fernando".

Despliegue

En una explicación técnica del despliegue realizado, la oficial describió: "Estamos muy contentas porque el simulacro ha salido como lo habíamos planificado. Las mujeres integrantes de la dotación hemos desplegado una línea de seguridad con devanadera, también usaron una manga de una pulgada. Las pitoneras y sus ayudantes utilizaron el equipo autónomo que nos permite acudir a los incendios con los cuales se protegen los bomberos".

Para completar el equipo íntegramente femenino, repasó: "Todos los demás puestos como el chofer, maquinista, encargado de seguridad, encargado de enlace, jefe de operaciones que se dan en un comando de incidentes han sido representado por toda la dotación de mujeres".

Dotación femenina

En este simulacro intervinieron 7 mujeres, aunque el cuartel de Bomberos Voluntarios cuenta con, "15 mujeres, algunas en el cuerpo auxiliar por las licencias que se brindan. Y debemos resaltar que en la Escuela de Aspirantes tenemos una importante cantidad de mujeres", señaló la oficial.

Acerca de su experiencia, Trullenque remarcó: "He tenido la suerte de recorrer muchos cuarteles y no es frecuente ver la participación que se les da a las mujeres. En otros cuarteles las mujeres no tienen tantas actividades como en el de La Banda. Muchas hemos podido acceder a niveles de capacitación como ser el de Cuarto Nivel en la Federación de Córdoba. Incluso tenemos puestos como jefe de guardia y eso es la primera vez que ocurre en el país".

Cabe mencionar que la dotación estuvo integrada por el siguiente personal: oficial inspector Ángela Trullenque; cabo Mirta Jaimes; voluntarias Romina Gramajo, Rocío Tévez, Celeste Lazo, Agustina Delgado y Gabriela Suárez; cuartelera, Claudia Basualdo.