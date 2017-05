Comienza la quinta temporada de la exitosa "House of Cards"

30/05/2017 -

La elogiada serie estadounidense "House of cards", que emite la plataforma digital Netflix, comenzará hoy su quinta temporada, en la que el matrimonio presidencial compuesto por Frank y Claire Underwood decide involucrar a Estados Unidos en una guerra para tapar escándalos personales que podrían afectar su carrera hacia la reelección. Frank (Kevin Spacey) y Claire (Robin Wright) trabajarán juntos para consolidar su poder y ganar la Casa Blanca, utilizando cualquier medio y es posible que Claire, esposa de Frank, ponga fin a su romance con Tom Yates. Aunque a Frank no le importó que ella se acostara con otro hombre, el hecho de que le abandonara totalmente no le encantó demasiado, por lo que esta trama sería finalmente resuelta en los próximos capítulos.

Hace semanas, en la cuenta oficial de "House of Cards" en twitter colgaron un vídeo con un pequeño adelanto de lo que será la nueva temporada. Este tuit viene acompañado con un enigmático mensaje: "We make the terror" (Nosotros hacemos el terror) y dura tan solo 28 segundos.