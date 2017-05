Una maquilladora de Santiago competirá en EE.UU. por el premio Naha

30/05/2017 -

La santiagueña Florencia Taylor o Florencia Isorni, maquilladora profesional, está nominada para los premios Naha como Mejor Maquilladora Norteamericana 2017. Actualmente radicada en London, ciudad ubicada en el suroeste de Ontario, Canadá, a medio camino entre Toronto y Detroit, Florencia aguarda expectante el próximo 9 de julio cuando, en Las Vegas, se realice la ceremonia de premiación. Entre las cinco nominadas, hay sólo dos en representación de Canadá, y ella es una de las afortunadas.

"No puedo negar que me gustaría ganar, pero la verdad es que ya me siento feliz y plena en mis logros sea cual sea el resultado", resaltó Florencia en una comunicación con EL LIBERAL.

Fruto de su pasión por el arte del maquillaje artístico, que despliega en la también llamada "Ciudad Bosque de Canadá", por la diversidad y abundancia de parques arbolados, se convirtió en la Artista del Año en Maquillaje al obtener los premios importantes como el 2016 Mirrow Award Canadian Makeup y el 2017 Contessa Canadian Makeup.

"La verdad que todavía no caí. Estar nominada entre las cinco mejores maquiladoras de Norteamérica es algo que no lo puedo poner en palabras. Es una de las competencias más difíciles de llegar", especificó.

"Es la primera vez que presento una colección a los Estados Unidos y uno no espera estar entre las finalistas", precisó Florencia.

La acompañará su hermana

"La verdad, esto vino de sorpresa. Me siento enormemente bendecida por Dios por el solo hecho de haber llegado hasta ahí, para mí es suficiente. El 8 de julio voy a Las Vegas para estar en la ceremonia del 9 de julio", destacó.

"En Las Vegas me reencontraré con mi hermana (está en Santiago). Ella me acompañará. Estoy feliz porque voy a estar rodeada de tanta gente talentosa que vengo admirando hace tanto tiempo. Es algo que todavía no lo puedo creer", contó.

Casada con un canadiense y madre de Delfina, Valentina y Lucía, Florencia venció los obstáculos naturales que impone el no conocer el idioma hasta convertirse hoy en una destacada maquilladora. El haber obtenido ya dos galardones importantes, donde compitió con maquilladoras del mundo, le abre varias puertas.

Florencia nació en Santiago, donde vivió hasta los 11 años y estudió en la Escuela Normal. Luego, se trasladó a Buenos Aires donde estuvo hasta los 21. A los 17 años conoció a quien hoy es su esposo en un viaje que hizo, con su hermana, a la ciudad mejicana Acapulco. Pasaron tres años sin verse con el amor de su vida hasta que un día viajó a Canadá, por un viaje de intercambio, y se reencontró con él para quedarse allí para siempre.

El amor de Florencia por el maquillaje comenzó mientras estudiaba en Buenos Aires.