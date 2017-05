Un "Huevo" codiciado por la TV y el teatro

30/05/2017 -

-¿En qué momento de tu vida te encuentra esta fertilidad laboral que tienes al hacer gira con la obra teatral ‘Abracadabra’ y bailar en la pista televisiva de Marcelo Tinelli?

-Para mí es una sorpresa. Lo de ‘Abracadabra’ llegó sin pensarlo para reemplazar, en la gira nacional, al ‘Bicho’ Gómez. En los últimos años, casi no paré nunca de trabajar en teatro y en televisión. Estoy muy contento con todo lo que me pasa. Uno no está acostumbrado a que le pasen esas cosas de tener trabajo en obras comerciales como ‘El Quilombero’ y otras obras que han tenido mucho éxito, además de los años que yo estuve con Florencia de la V cuando ella producía las obras. Fueron una seguidilla de obras que me pusieron en un espacio comercial de teatro muy interesante. Yo soy un súper agradecido por esto. Y, ahora, me contrataron, después de hacer ‘El Quilombero’ en Carlos Paz, para reemplazar al ‘Bicho’ Gómez en ‘Abracadabra’, una obra de gran éxito en la temporada de Carlos Paz. Para mí fue un orgullo, porque hacía rato que yo quería trabajar con Dabope (la productora de "Abracadabra"). Gracias a Dios se dio todo el universo para que así se diera este año. Es un grupo fantástico el de "Abracadabra" y yo la paso muy bien. Y, como broche de oro, que me llamen para el Bailando es algo maravilloso. Todavía no caigo.

-Debe ser un regalo de Dios que hayan elegido a tu novia para que bailen juntos.

-Estoy en un momento único. Para colmo, me llaman para bailar con mi novia (Roxana Cravero). Todo es casi perfecto, pero uno se prepara para esto. Uno hace las cosas para que sucedan. No es casualidad, ni suerte. Humildemente lo digo, siempre trabajé y me esforcé para estar en el lugar donde estoy. Me siento muy bien.

-¿Cómo va la convivencia con tu novia a partir de este desafío de bailar juntos?

-(Antes de responder, sonríe). Ahora, nos estamos peleando un poco porque ninguno de los dos somos bailarines, pero le estamos disfrutando muchísimo. Bailar con mi novia es soñado, y para ella también. Ella es modelo, labura como promotora y ahora se encuentra en el Bailando. Lo más gracioso es que primero la llamaron a ella y después me convocaron a mí. Uno piensa que la convocaron porque su novio es famoso...no, la llamaron primero a ella. Estoy orgulloso de que la hayan convocando a Roxi, mi mujer, para que esté en el Bailando. Después dijeron "bueno, bailás vos con ella". A mí me metieron medio de última, digamos. Está buenísimo que estemos los dos juntos. Seguramente lo vamos a disfrutar.

-¿Cuándo te toca debutar en la pista del Bailando?

-No lo sé aún. Como nosotros fuimos los últimos en ser convocados, no tenemos muchos ensayos encima. Estamos viendo cuando nos toca. Calculo que seremos los últimos en ésta o en la otra semana. No depende de nosotros.

-¿Hay un ritmo en especial en el que consideras que te destacarás?

-Me quiero preparar para todos los ritmos. Ahora estamos con el ritmo del disco. No sé cuál será nuestro ritmo mejor, aunque yo creo que en la onda del latino es donde más nos vamos a encontrar.

"Abracadabra"

-¿Es por esa constancia, esa prepotencia de trabajo, que has logrado llegar al Bailando por un Sueño y "Abracadabra"?

-Esa es la clave. Siempre soy profesional con mis trabajos. En todo lo que hice, lo encaré de manera profesional, inclusive cuando no me dedicaba al rubro de lo artístico. Todo lo hago en serio y nada de taquito. No es casualidad. Yo trabajo mucho, mentalmente también. No sólo ejercito el cuerpo sino que mentalmente me predispongo para que las cosas salgan muy bien.

- ¿Cómo vives esta experiencia de la gira con "Abracadabra"?

-Yo disfuto muchísimo de la gira. Si bien uno se aleja de su casa y falta a fechas importantes de la familia, la compensación te la da el trabajo que te permite ir a lugares hermosos y de encontrarte con gente de otros lugares que te reciben con tanto cariño. Por otro lado, la convivencia con el grupo es extraordinaria. En general, soy de integrar grupos maravillosos.

-¿Qué incidencia tiene tu personaje en el desenlace de la historia de la obra?

-Erasmo es mi personaje. Es como el "amo de llaves" del castillo, con algunos aspectos especiales. es muy divertido el personaje que me tocó. Me divierte muchísimo hacerlo. Yo entré después y ahora que estoy más asentado lo disfruto. Es que yo me subí a un tren en marcha, pero logré adaptarme rápidamente.

-¿Lo vestiste con tu propia "ropa"?

-Hice otro personaje diferente hasta alcanzar darle mi identidad en la construcción del personaje. Si bien se mantiene toda la estructura y la idea original, le sumé cositas.