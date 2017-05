Fotos Laura protagonizó un escandaloso audio en el que le recriminaba a su marido sobre un robo.

El fiscal Juan Ignacio Bidone que investiga el caso de Nicolás Traut dejó en claro que la cantante Laura Miller "no está exenta" de ser investigada y que será llamada a declarar.

"Se ha solicitado información crediticia y bancaria respecto de ella, con lo cual no está exenta como no lo está otra persona vinculada con Traut y demás. Lo que hay que evaluar es si tiene una relevancia penal o no", comentó el fiscal en declaraciones radiales. ‘Todavía no fue llamada a declarar, la vamos a citar, estamos viendo bajo qué figura", agregó sobre si Miller será testigo o imputada.

Según explicó, lo que se está investigando es si aparece alguna otra cuenta a nombre de ella. "En realidad, ella tiene cinco cuentas. Al menos según ha informado la Afip. En una de ellas sólo ha habido un movimiento raro de 280 mil pesos, pero de fecha anterior al fraude, de fines de octubre y nuestro hecho es de noviembre. Más allá de la irregularidad misma porque es sobre una obra de arte que nunca existió, eso es materia de otra investigación", comentó sobre la cuenta que abrió Miller y el banco la cerró por sospechas.

La cantante dijo que el dinero venía de la venta de una obra de arte, pero luego dijo que fue un favor que le hizo a Traut.

"Dijo que fue la venta de una obra de un artista, que no conozco, que es bastante desconocido, de modo que decir que se venda en ese precio es un poco mucho. Pero nosotros tenemos comprobado que fue un invento para poder depositar ese dinero. Después hubo problemas en el banco, se armó una escena bastante bizarra al momento de ir a retirar el dinero, con la gerente y alguna persona que estaba presente ahí", aseguró Bidone.

Nicolás Traut (39) está siendo investigado por defraudación a la administración pública, acusado de haber sido partícipe del robo de 3,6 millones de pesos de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio bonaerense de 25 de Mayo. Luego de recuperar la libertad, habiendo pasado más de un mes en la cárcel, Traut habló de su ahora exmujer.

"Estuve preso en una cárcel, no tuve ningún tipo de beneficio. En algún momento esperé una visita. Entendí que si no iba era para no exponerse a esa situación que es muy complicada. Entiendo que no lo haya hecho y lamento todo lo que le hice vivir", explicó, muy dolido.

Sin embargo, admitió que le sorprendió ver el pedido de divorcio cuando le dieron la excarcelación tras 35 días preso.