Nicolás Traut: "Esperaba que ella me visitara en la cárcel"

30/05/2017 -

Nicolás Traut está siendo investigado por defraudación a la administración pública, acusado de haber sido partícipe del robo de 3,6 millones de pesos de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio bonaerense de 25 de Mayo. El marido de Laura Miller recuperó la libertad, luego de pasar más de un mes en la cárcel. "Estoy destrozado con todo lo que ha pasado. Primero, la muerte de mi papá la semana pasada estando yo detenido. Fue muy duro. Además, de haber vivido 35 días preso, que es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Han sido días terribles, calcularía que los peores de mi vida", dijo. "Me han dado la excarcelación gracias al trabajo de mi abogado. Ese mismo día que recibí la excarcelación, me entero por los medios que Laura estaba presentando el divorcio", resaltó. "Estuve preso en una cárcel, no tuve ningún tipo de beneficio. No porque me llame Nicolás Traut me iban a dar un beneficio, a dar un teléfono y llamarla o hacer lo que a mí se me antoje. En algún momento esperé una visita. Entendí que si no iba era para no exponerse a esa situación", indicó.