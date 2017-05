ShowMatch y Marcelo Tinelli volvieron con una increíble apertura musical

Fotos

Hoy 07:49 -

Con un pico de 28 puntos de rating en el arranque y mucho humor, fue el mismísimo Donald Trump el que le dio la bienvenida a la 28° temporada del ciclo de Tinelli. "Es el verdadero ejemplo del sueño americano", definió el polémico Presidente de los Estados Unidos, quien reconoció que "tuve que achicar el presupuesto". Y le dio paso a la apertura musical del ciclo.

Al ritmo de La la land, Emma Stone y Ryan Gosling hablaron de Laurita y Fede Bal, del jurado, y de lo que pasó en este tiempo sin el programa al aire. Después se refirieron al resto de los participantes y lamentaron no haber pasado el casting para entrar a bailar.

Cinco locaciones diferentes fueron utilizadas para el lucimiento de Valeria Lynch, el cuartetero Ulises Bueno, El Pepo, la pareja Germán Tripel y Florencia Otero, y Oriana Sabbatini, quien cantó bajo la lluvia.

Después de una colorida coreografía, Ulises Bueno cantó una versión en castellano de Sweet Child O' Mine. Un histórico como Flavio Mendoza presentó parte de su espectáculo Mahatma. Con una coreografía que impactó desde lo visual.

El Pepo sorprendió con "El sueño del pibe", tango escrito por Osvaldo Pugliese que alguna vez cantó Diego Maradona.

Una muy sensual Oriana Sabatini hizo una jugada coreo desde el estudio de Fraga. Acompañada por dos bailarinas cantó un tema propio llamado "Love Me Down Easy".

Luego vino el homenaje a Gustavo Cerati de la mano del Cirque du Soleil, con una muestra del espectáculo Septimo Día. Los temas elegidos fueron "Picnic en el 4 B", "Te hacen falta vitaminas" y "Mi novia tiene biceps".

Sonó una emocionante versión del Himno nacional argentino desde Villa Soldati y después vino el turno de Valeria Lynch desde Floralis genérica, en Recoleta. Con un vestido fucsia y llena de brillos, cantó May be this time de Cabaret.

Germán Tripel y su mujer Florencia Otero siguieron el show desde el Puente de la mujer en Puerto Madero. ¿El tema?

La historia siguió con el colorido y el ritmo del Carnaval de Corrientes. Plumas, brillo y mucho baile con más de seiscientas personas moviendo las caderas en la avenida Dorrego, en la ciudad de Buenos Aires.