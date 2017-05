Florencio Randazzo presenta los avales para competir en las PASO

Fotos Florencio Randazzo

Hoy 11:30 -

Florencio Randazzo no está dispuesto a ceder ante el pedido de Cristina Kirchner para que el peronismo bonaerense evite las internas de agosto y compita con una lista de unidad en las próximas elecciones legislativas. El espacio que apoya la postulación del ex ministro del Interior y Transporte presentará hoy los avales que consiguió el ex funcionario para competir en las PASO del PJ.

El ex funcionario habría conseguido más de 100 mil avales, requisito previsto en la ley 26.571, que creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para que un precandidato sea habilitado a participar en los comicios.

Cristina Kirchner confirmó días atrás que no tienen intenciones de enfrentar a Randazzo en una interna. La ex mandataria cree que el PJ debe evitar una disputa que podría ser desgastante para la fuerza y llegar a octubre con una propuesta competitiva para enfrentar a Cambiemos. En una entrevista con C5N, la ex jefa del Estado reconoció el jueves pasado que estaría dispuesta a competir en las próximas elecciones, pero dejó en claro que lo haría en el marco de la unidad.

Te recomendamos: Nene de 5 años falleció tras violento choque

"Con la experiencia que tuvimos de las PASO en la provincia de Buenos Aires, introducir una pelea interna frente a esta situación que está viviendo el pueblo...", apuntó Cristina Kirchner.