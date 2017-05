Dos camellos tuvieron sexo en medio de una autopista

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 14:43 -

Los automovilistas de la ruta que une Dubai y Ras Al-Khaimah, en los Emiratos Árabes, fueron sorprendidos por una escena insólita al encontrarse a dos camellos teniendo sexo en plena carretera.

Las imágenes que se compartió en YouTube, se puede apreciar a los dos animales obstaculizando el paso vehícular para su encuentro sexual. El público no podía creer lo que estaba generando el caos en el tránsito.

Un británico que vive en Dubai fue el autor del video que lo compartió en sus redes sociales. “Estábamos yendo a una fiesta cuando los vimos y no lo podíamos creer. Obviamente en algunas áreas rurales aquí puedes ver animales salvajes, pero esto era a otro nivel y ¡en medio de la ruta!. Es claramente lo más impresionante que he visto desde que me mudé a Medio Oriente”, relató el autor de la publicación.

