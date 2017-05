Se filtraron fotos íntimas de Magalí Mora

Fotos FOTO TOMADA DE LANACION.COM

En las últimas horas comenzaron a circular en las redes sociales videos íntimos de la vedette Magalí Mora. Ella acusa a su ex pareja de haber sido el autor de su difusión.

"Ya están los videos en todos lados, es una locura. Me hacen grupos de Whatsapp y me envían los videos", expresó la morocha y señaló sin dudar a quien divulgó el material: "Fue mi ex Pablo, se lo envié solo a él, sólo a él y fue hace dos meses".

"No voy hablar con él, ya estoy hablando con mi abogado Fernando Burlando, él se escargando de todo", contó la vedette a la web PrimiciasYa.com

