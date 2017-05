Belgrano y Los Dorados se coronaron campeones y se quedaron con la Copa 54 años del club 25 de Mayo

Hoy 20:57 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) En el marco de los festejos por los 54 años de vida institucional del club 25 de Mayo, Belgrano ganó el cuadrangular correspondiente a las categorías Sub 13 y 16, mientras que Los Dorados lo obtuvo en la categoría Sub 19, y se quedaron así con la Copa 54 años del club 25 de Mayo. La jornada comenzó con el empate en dos goles entre 25 de Mayo y Los Dorados, fueron a la definición por penales y los que ganaron fueron los “tigres” termenses, en la categoría Sub 19. El encuentro fue de alternativas cambiantes y con mucha intensidad hasta el final. En la Sub 16, volvieron a vencer Los Dorados al cumpleañero por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, en un partido friccionado y muy parejo en acciones de gol. Más tarde, en la Sub 13, 25 de Mayo goleó sin problemas por 4 a 0 a Los Dorados, en un cotejo donde el Tripero lo superó en todas las líneas a su rival. Luego Belgrano venció al club Termas en las tres categorías. En la fase final, tanto en el Sub 16 como en el Sub 13, Belgrano doblegó a Los Dorados y a 25 de Mayo respectivamente tras igualar en un gol por bando y por penales se consagró campeón de las categorías. Sub19 En la final por el Sub 19, en un encuentro intenso y jugado al límite del reglamento, no pudieron abrir el marcador y fueron a los penales. Los Dorados ganaron el certamen de la categoría ante Belgrano. En la definición por penales luego de varias ejecuciones la alegría y festejo fueron para Los Dorados. Los miembros de la comisión directiva del club 25 de Mayo agradecieron a los clubes Belgrano, Los Dorados y Termas por haber participado en el cuadrangular y la fiesta del club que contó con la presencia en representación del Gobierno de la provincia del subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, y el concejal Jorge Leal, quienes le entregaron al club un equipo completo de camisetas y placa recordatoria que envió la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora. Además también entregaron elementos de trabajo deportivo a otros clubes y a la gente del ciclismo.