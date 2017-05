Se disputó parcialmente el octavo capítulo del Apertura

31/05/2017 - El domingo pasado se jugó de manera parcial la octava fecha del Torneo Apertura 2017, denominado “Abel Castillo Carabajal”, que organiza y hace disputar la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña, a través de su Dirección de Deportes “Patinódromo”. Se jugaron cinco de los siete cotejos programados, en todas las categorías. Fueron suspendidos los encuentros que debían sostener Abel Castillo y Alto Verde, en cancha de El Cruce, y Palermo ante Tramo 16, en cancha del primero. Ambos encuentros deberán ser reprogramados. Los resultados de los cinco cotejos que se disputaron, en las categorías 2003/04, 2 0 0 5 / 0 6 , 2 0 0 7 / 0 8 y 2009/10, fueron los siguientes: Categoría 2003/04: Central Argentino 0, Taladrito 0; Rey de Reyes 1, Bio Torres 1; Barrio Quilmes 1, Irma FC 0; Deportivo 25 de Mayo 2, Argentinos Unidos 1; Villa Unión 0, El Cruce 0. Categoría 2005/06: Central Argentino 1, Taladrito 3; Rey de Reyes 1, Bio Torres 2; Barrio Quilmes 1, Irma FC 0; Deportivo 25 de Mayo 2, Argentinos Unidos 1; Villa Unión 2, El Cruce 0. Categoría 2007/08: Central Argentino 0, Taladrito 0; Rey de Reyes 1, Bio Torres 2; Barrio Quilmes 2, Irma FC 0; Deportivo 25 de Mayo 2, Argentinos Unidos 0; Villa Unión 0, El Cruce 0. Categoría 2009/10: Central Argentino 0, Taladrito 0; Rey de Reyes 0, Bio Torres 2; Barrio Quilmes 1, Irma FC 1; Deportivo 25 de Mayo 0, Argentinos Unidos 1; Villa Unión 1, El Cruce 0. En tanto, se programó la próxima fecha, la novena, para este domingo 4 de junio. Los cotejos serán los siguientes: 9.30, Argentinos Unidos vs. Alto Verde (en Coronel Lugones), Irma FC vs. Abel Castillo, Bio Torres vs. Barrio Quilmes (en San Isidro) y Villa Unión vs. Rey de Reyes; 9.40, Taladrito vs. Deportivo 25 de Mayo (en Banfield), Tramo 16 vs. Central Argentino y El Cruce vs. Palermo. Posiciones Las principales posiciones son las siguientes: Cat. 2003/04 (Zona A): Palermo 21, El Cruce 14, Taladrito 13. Zona B: Bio Torres 19, Bº Quilmes 16, Abel Castillo y Villa Unión 11. Cat. 2005/06, zona A: Tramo 16 21, Taladrito 18, Palermo 13. Zona B: Bio Torres 19, Bº Quilmes 17, Villa Unión 14. Cat. 2007/08, zona A: Palermo y Dep. 25 de Mayo 14, Tramo 16, Argentinos Unidos y El Cruce 12. Zona B: Bio Torres 22, Bº Quilmes 14, Rey de Reyes 11. Cat. 2009/10, zona A: Palermo 19, Taladrito 18, Central Argentino 12. Zona B: Bº Quilmes 18, Bio Torres 16, Villa Unión 9. 