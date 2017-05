Golcito tuvo una gran labor en la novena fecha y trajo tres victorias y un empate de su visita a Ferroviaritos

31/05/2017 - Golcito fue uno de los equipos más rendidores en la novena fecha del Apertura de la Lifi, al conseguir tres triunfos y un empate ante Ferroviaritos. Los resultados fueron: Cat. 2004: Ferroviaritos 0, Golcito 0; Tricolor 1, Lawn Tennis 0; Estrella del Sur 0, Valoy 3; Niños Unidos 2, Galguitos 0; Sarmiento 2, Estrella Roja 0; Güemes 1, Comercio 0. Cat. 2005: Ferroviaritos 0, Golcito 1; Tricolor 3, Lawn Tennis 0; Estrella del Sur 2, Valoy 1; Niños Unidos 0, Galguitos 4; Sarmiento 2, Estrella Roja 0; Güemes 2, Comercio 0. Cat. 2006: Ferroviaritos 0, Golcito 2; Tricolor 1, Lawn Tennis 3; Estrella del Sur 1, Valoy 2; Niños Unidos 1, Galguitos 0; Sarmiento 5, Estrella Roja 0; Güemes 2, Comercio 1. Cat. 2007: Ferroviaritos 1, Golcito 2; Tricolor 1, Lawn Tennis 3; Estrella del Sur 1, Valoy 2; Niños Unidos 2, Galguitos 0; Sarmiento 4, Estrella Roja 0; Güemes 1, Comercio 2. Cat. 2008: Ferroviaritos 1, Golcito 2; Tricolor 1, Lawn Tennis 6; Estrella del Sur 1, Valoy 3; Niños Unidos 5, Galguitos 0; Sarmiento 2, Estrella Roja 1; Güemes 5, Comercio 0. Este domingo se jugará la décima fecha: Golcito vs. Galguitos, Donis vs. Estrella del Sur, Valoy vs. Tricolores, Lawn Tennis vs. Sarmiento, Estrella Roja vs. Güemes y Comercio vs. Niños Unidos.