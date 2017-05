Este fin de semana se reanuda el campeonato

31/05/2017 - Este f in de semana se jugará la decimocuarta fecha del Torneo Campeones Argentino de Cadetes 1984, que hace disputar la Comisión Provincial de Minibásquet. El fixture contempla los siguientes enfrentamientos: Independiente BBC vs. Villa Mercedes, Quimsa vs. Atamisqui BBC, Belgrano vs. Lawn Tennis, Normal Banda vs. Jorge Newbery, Contadores BBC vs. Sportivo Colón, Olímpico vs. Tiro Federal, Red Star vs. Nicolás Avellaneda y Huracán vs. Juventud BBC. Por otra parte, la Comisión Provincial de Minibásquet informó que se encuentra abierta la secretaría para realizar los carnés de lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 12.30 y de 19.30 a 22. El jugador que no tenga su carné hasta el 10 de junio no podrá jugar. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa 25 puntos; Independiente BBC 24; Normal Banda y Nicolás Avellaneda 21; Olímpico 20; Juventud y Sportivo Colón 18; Red Star y Huracán 17; Tiro Federal, Villa Mercedes y Contadores BBC 14; Belgrano 13; Lawn Tennis 12; Atamisqui BBC y Jorge Newbery 11. 