Valentino Bica confirmó que debutará en la Fórmula Renault Plus el fin de semana

Hoy 22:15 - El santiagueño de 16 años Valentino Bica se siente confiado y confirmó que el próximo fin de semana participará por primera vez en el Campeonato Nacional de la Fórmula Renault Plus, en lo que será la quinta fecha que se correrá en Alta Gracia. “Gracias a Dios hemos probado en el autódromo Oscar Cabalén por casi 6 horas dando unas setenta vueltas, y hemos mejorado mucho los tiempos, a tal punto que quedamos a un segundo de los que se hicieron en este circuito previos a una carrera. Por supuesto que esto nos alienta y nos llevó a tomar la decisión de confirmar nuestra participación el fin de semana en la categoría, sobre todo teniendo en cuenta que giramos con gomas viejas y en un circuito sucio. Me he sentido cómodo. Ahora espero tener una buena carrera”, dijo.