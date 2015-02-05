CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Mayo de 2017
A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 22:36 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 PROYECTO TIERRA
18.00 EL ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 ATL. TUCUMÁN VS. RIVER
22.15 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUAN Y YASTAY
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.46 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS
MUNDOS
09.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.58 BAJO EL SOL DE TOSCANA
12.08 SUEÑOS SOBRE HIELO
14.00 LOCA POR LAS COMPRAS
16.03 REGRESO DEL TODOPODEROSO
17.57 LÍNEA DE EMERGENCIA
19.43 EL CÓDIGO ENIGMA
22.00 SIEMPRE ALICE
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS
- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
08.39 SILVERADO
11.04 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO
12.57 KARATE KID
15.22 MOONWALKER
17.12 LA PISTOLA DESNUDA
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 CORAZÓN SALVAJE
23.20 LA PANTERA ROSA
23.50 LA NIEBLA
TNT
06.44 MI VILLANO FAVORITO
08.24 ENCANTADA
10.19 EL SUEÑO DE WALT
12.34 AGENTE SALT
14.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
16.23 GLADIADOR
19.06 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
22.00 LEGIÓN DE ÁNGELES
23.53 SUPER COOL
01.55 BELLEZA AMERI
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA
Y UNO TESTIGOS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA
HUMANA A NIVEL NACIONAL
11.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ
12.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
13.00 CHICAGO P.D., NO LEAS LAS NOTICIAS
14.00 CIRCUITO CERRADO
16.00 HOUSE M.D., INFIEL
17.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
18.00 CHICAGO P.D., LO DESEA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VÍCTIMAS
21.00 CHICAGO FIRE, SESENTA DÍAS
22.00 SE BUSCA
24.15 CHICAGO FIRE, SESENTA DÍAS
01.15 CHICAGO P.D., LO DESEA
STUDIO UNIVERSAL
09.45 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
11.45 CUÍDAME
13.45 ZATHURA
16.00 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
18.00 CUÍDAME
20.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
22.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
24.20 FULLSCREEN
24.50 ZATHURA
A DÓNDE IR
MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 1, A LAS 22.30, CHINGOLO
SUÁREZ CON ARTISTAS INVITADOS:
LOS LUGONES, PABLO
MURATORE Y LA TELÚRICA.
+SÁBADO 3, A LAS 22.30, ANA
JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO
RENÉ GARZÓN.
EL QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
(CÓRDOBA 456)
+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA:
LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y
ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO,
CUTI CARABAJAL, PUMA
PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO
LOBOS. ENTRADA $50
BAY SAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL
DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)
+SÁBADO 3, A LAS 23, DIEGO GÓ-
MEZ PRESENTARÁ “OPORTUNIDADES”,
NOMBRE QUE TAMBIÉN
LLEVA SU PRIMER DISCO COMO
SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN LOS
HERMANOS HAICK (JUANCHY,
CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO,
MIGUEL SERRANO Y ADELA
SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS,
HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO
MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA
DE LOS ÁNGELES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21,
“ABRACADABRA”.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,
SANTIAGO BAILA.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,
“JEKYLL & HYDE”.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY 16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY -18:20 (cast) 20:20 (Cast)
REY ARTURO: LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
HOY -22:15 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE
SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - (Cast) 16:00
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY -18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
22:35 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY - 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D):
TERROR (+16 años)
HOY -22:20 (Subt)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY - (Cast) 17:00
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY -19:45 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50