CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Mayo de 2017

A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO

Hoy 22:36 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 PROYECTO TIERRA

18.00 EL ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 ATL. TUCUMÁN VS. RIVER

22.15 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUAN Y YASTAY

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.46 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS

MUNDOS

09.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.58 BAJO EL SOL DE TOSCANA

12.08 SUEÑOS SOBRE HIELO

14.00 LOCA POR LAS COMPRAS

16.03 REGRESO DEL TODOPODEROSO

17.57 LÍNEA DE EMERGENCIA

19.43 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 SIEMPRE ALICE

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS

- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

08.39 SILVERADO

11.04 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO

12.57 KARATE KID

15.22 MOONWALKER

17.12 LA PISTOLA DESNUDA

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 CORAZÓN SALVAJE

23.20 LA PANTERA ROSA

23.50 LA NIEBLA

TNT

06.44 MI VILLANO FAVORITO

08.24 ENCANTADA

10.19 EL SUEÑO DE WALT

12.34 AGENTE SALT

14.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.23 GLADIADOR

19.06 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

22.00 LEGIÓN DE ÁNGELES

23.53 SUPER COOL

01.55 BELLEZA AMERI

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA

Y UNO TESTIGOS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA

HUMANA A NIVEL NACIONAL

11.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ

12.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

13.00 CHICAGO P.D., NO LEAS LAS NOTICIAS

14.00 CIRCUITO CERRADO

16.00 HOUSE M.D., INFIEL

17.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

18.00 CHICAGO P.D., LO DESEA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VÍCTIMAS

21.00 CHICAGO FIRE, SESENTA DÍAS

22.00 SE BUSCA

24.15 CHICAGO FIRE, SESENTA DÍAS

01.15 CHICAGO P.D., LO DESEA

STUDIO UNIVERSAL

09.45 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

11.45 CUÍDAME

13.45 ZATHURA

16.00 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

18.00 CUÍDAME

20.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

22.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

24.20 FULLSCREEN

24.50 ZATHURA


A DÓNDE IR

MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 1, A LAS 22.30, CHINGOLO

SUÁREZ CON ARTISTAS INVITADOS:

LOS LUGONES, PABLO

MURATORE Y LA TELÚRICA.

+SÁBADO 3, A LAS 22.30, ANA

JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO

RENÉ GARZÓN.

EL QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

(CÓRDOBA 456)

+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA:

LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y

ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO,

CUTI CARABAJAL, PUMA

PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO

LOBOS. ENTRADA $50

BAY SAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL

DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)

+SÁBADO 3, A LAS 23, DIEGO GÓ-

MEZ PRESENTARÁ “OPORTUNIDADES”,

NOMBRE QUE TAMBIÉN

LLEVA SU PRIMER DISCO COMO

SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN LOS

HERMANOS HAICK (JUANCHY,

CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO,

MIGUEL SERRANO Y ADELA

SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS,

HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO

MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA

DE LOS ÁNGELES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21,

“ABRACADABRA”.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,

SANTIAGO BAILA.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,

“JEKYLL & HYDE”.


CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY 16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY -18:20 (cast) 20:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

HOY -22:15 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE

SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - (Cast) 16:00

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY -18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

22:35 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY - 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D):

TERROR (+16 años)

HOY -22:20 (Subt)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY - (Cast) 17:00

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY -19:45 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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