El sábado se realizará un encuentro en homenaje a Gonzalo Defant

Hoy 22:49 - El próximo sábado en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club, se desarrollará un nuevo encuentro de rugby infantil en homenaje a Gonzalo Defant, joven jugador del club Rojiblanco que perdió la vida el año pasado tras batallar durente un largo tiempo con la enfermedad de leucemia mieloide. Lamentablemente, Gonzalo no pudo sobreponerse a la enfermedad y su vida se apagó dejando un gran pesar en la comunidad y en el ambiente de este deporte. Por ello, en su honor se jugará esta competencia que contará con la presencias de importantes clubes como Tala Rugby Club (Córdoba) y del Santiago Rugby Club, entre otros. El club que estará ausente será el Old Lions, teniendo en cuenta que está institución disputará un encuentro con el SIC en la provincia de Buenos Aires, compromiso que tenía asumido desde hace un largo tiempo. Por otra parte, el pasado fin de semana, en el Santiago Lawn Tennis Club se disputó un encuentro de la especialidad en las distintas categorías infantiles. La competencia contó con la presencia de más de mil pequeños jugadores que dieron un marco espectacular al evento. En el mismo participaron importantes instituciones como Tucumán Rugby Club, Old Lions y Santiago RC, entre otros clubes capitalinos. Lo más destacado de la competencia fue el gran nivel de juego que mostraron los pequeños en todos los partidos y que además de compartir el campo de juego, pudieron disfrutar del post partido entre todos dejando un marcado sello de compañerismo y amistad sin importar el color de camiseta.