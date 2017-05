Juan Martín Del Potro fue mucho para Guido Pella

Fotos FIRME Jugando en un alto nivel, Del Potro venció a un Pella que nada pudo hacer ante la superioridad de la "Torre".

El tandilense Juan Martín Del Potro, quien debutó ayer en Roland Garros con una victoria sobre su compatriota Guido Pella, declaró que se sintió ‘mejor de lo que imaginaba’ y advirtió que no tiene apuro por contratar un entrenador.

"Me sentí mejor de lo que me imaginaba. Mi revés va evolucionando y me siento bien, pero eso no quita que en momentos que quiera acelerar o buscar un golpe que antes tenía me frustre y me enoje", contó Del Potro en la rueda de prensa posterior a su triunfo sobre Pella por 6/2, 6/1 y 6/4.

El tandilense, campeón del US Open 2009 y clave en la conquista de la Copa Davis 2016, está sin entrenador desde julio de 2015 y acompañado por un kinesiólogo. "Tenía idea de hacer un equipo para la temporada sobre polvo, pero con lo que me pasó con mi familia (murió su abuelo y abandonó el torneo de Estoril para estar con su familia) no tuve el tiempo que hubiera querido para hacer una prueba, entrenarme bien. Volví a Roma para despejarme y luego un par de torneos más y ya no lo abordé", detalló.

"No me siento con prisa para tener un entrenador. Me siento bien, libre, jugando de la forma en que lo hago. Mi juego no puede variar mucho con un entrenador, tengo un estilo y me siento cómodo", explicó el tenista de 28 años, quien volvió al Abierto de Francia después de cinco años ya que sus lesiones en las muñecas lo mantuvieron alternadamente alejado de las canchas.