"Siempre fui un jugador de perfil bajo"

31/05/2017 -

Nació en una gran ciudad como Rosario y el básquet lo llevó por Europa y por todo el mundo. Sin embargo, en el cara a cara se hace evidente la humildad que le permitió adaptarse a un equipo con nombres propios de mucho peso. Adrián Boccia llegó a Olímpico esta temporada y se ha convertido en una pieza fundamental por su calidad innegable. El alero rosarino vistió ayer la redacción de EL LIBERAL, a pocas de horas de haber sido la gran figura del cuarto de juego de la serie ante Instituto de Córdoba. "Los cuatro partidos han sido palo y palo. Los dos partidos que ganamos acá fueron parecidos. Nosotros tuvimos un mejor cierre y pudimos ganar esos dos partidos que nos dieron la tranquilidad de ponernos match point. Ellos estaban con la presión de tener que ganar los dos siguientes. En el tercero tuvimos muchos errores en defensa. Lo podríamos haber ganado, más allá de que fuimos a suplementario y estuvimos cerquita, pero no nos fuimos del todo conformes. Y en el cuarto fuimos dominadores de principio a fin. Se hizo un partido a la perfección y estuvimos finos en ataque. Entonces, fue un combo perfecto", comentó reconfortado. -Hablemos en primera persona: ¿fue el mejor partido desde que estás en Olímpico? -Fue el más importante, por el hecho de que es mi primera temporada acá y porque fue el decisivo para pasar a la siguiente ronda. Entonces, eso le da un valor significativo. El equipo venía haciendo una buena temporada, más allá de ese mes famoso de noviembre, donde el equipo quedó fuera de la Sudamericana, se perdieron muchos partidos y se generaron varias dudas. No encontrábamos el equipo y la llegada de Nesbitt nos dio mucha más estabilidad debajo del aro. Somos un equipo que intimida mucho más. En lo personal, estoy contento porque las cosas salieron bien y se hizo un buen playoffs. Esto sigue, no hay que conformarse. Se dio un buen paso y ahora tenemos un siguiente desafío que es ir a robar uno a Corrientes. -¿Qué importancia tuvo Fernando Duró en tu presente? -El apoyo es clave, pero no lo digo por en estos partidos. Tenía un problema en la cervical, estuve algunos partidos afuera y eso me sacó un poco de ritmo. Venía jugando muchos minutos y en la parte final de la liga estuve con problemas físicos. Eso generó que no estuviera fino en algunos partidos. Me ha sabido bancar en un momento en el que el equipo se estaba jugando posiciones para entrar en playoffs. Lo que más valoro es eso. Los últimos partidos pude meterme en ritmo. En el partido con Quimsa empecé a tener más minutos y a sentirme más cómodo. Y pude llegar a estos playoffs de la mejor manera. Obviamente, el apoyo del entrenador es clave, te da confianza. Creo que todo jugador necesita eso y Fernando me lo dio. -¿Cómo pudieron manejar los egos, las cuestiones de cartel? -Siempre fui un jugador de perfil bajo. Nunca me gustó sobresalir o ser tapa de los diarios. Me ha tocado estar en grandes equipos, jugar finales y salir campeón. Y sin embargo, mi perfil siempre fue el mismo. Olímpico tenía una base del año pasado y mi idea era ir a un equipo ganador, con un gran entrenador y ésa fue mi principal ambición. Uno interiormente sentía que podía ayudar a jugar una final o a redoblar la apuesta de lo que se hizo el año pasado, que no fue poca cosa, y poner a Olímpico otra vez en un torneo internacional. No creo que haya habido problemas de ego o de cartel. -A principios de tem porada te quería Quimsa. ¿Sientes que no te equivocaste en elegir a Olímpico? -Yo estaba con contrato en Boca y el club me dejaba salir con la condición de ir a un equipo de la Conferencia Norte y que juegue competencia internacional. Ya el año anterior, Fernando (Duró) había hablado conmigo y sentía que podía darle una mano al equipo, en una posición que el año pasado se dio muchas vueltas y uno sentía que podía ser esa parte del motor donde podía encajar y generar una buena temporada para todos. -¿Qué te genera el presente de Boca? -Lo de Boca se veía venir. El año pasado fue muy duro, ya que no teníamos el apoyo dirigencial. En enero se decidió que los americanos no continúen, nos quedamos sin dos jugadores importantes, titulares. Y eso generó jugar con siete prácticamente tres meses de competición. Nacionales no había, estaban todos ubicados y lo único que estábamos esperando era un corte para poder traer a un nacional, porque la política del club era no jugar con americanos para no pagar en dólares. Y se dio una paradoja increíble, porque la gente nos apoyó terriblemente. Sacamos muchos partidos adelante a raíz de que la gente llenaba el estadio. Yo creo que se va a salvar, pero no es el mejor momento de Boca en esta parte del año. -¿San Martín es el mejor equipo de la temporada? -Fueron los más regulares en la Norte. Ha sido una zona muy difícil y muy dura, en la que siete equipos se armaron para salir campeón, con muy buenos americanos y con una base de nacionales importantes. Muchos partidos parecían de playoffs, se jugaba realmente fuerte. Y ellos fueron los más regulares, ganaron muchos partidos de visitante y perdieron solamente dos de local, que fueron contra nosotros. Tiene jugadores de selección, que han ganado títulos y americanos de calidad. Tenemos que respetar a San Martín, pero sabiendo que el equipo está bien, que venimos con confianza y que podemos dar el zarpazo, porque nos preparamos para este momento del año. Hay jugadores de experiencia que han jugado muchas instancias decisivas. Confío en que el equipo va a dar este paso importante.