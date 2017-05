31/05/2017 -

Esta tarde se pondrá en juego la segunda fecha del Torneo Preparación que organiza la Liga Suoem para las categorías libre con la siguiente programación:

Cancha 1: 14.30, Obras Públicas (A) vs. Obras Públicas (C); 16.30, Dirección de la Juventud vs. Rentas.

Cancha 2: 14.30, Plaza Libertad vs. Centro Operativo 1; 16.30, HCD vs. Centro Operativo 2.