Mora agradeció el apoyo que recibió el domingo

31/05/2017 -

El delantero uruguayo Rodrigo Mora está totalmente identificado con la camiseta de la banda roja. Cinco años casi ininterrumpidos -a excepción de un semestre en Chile- en el club y más de 150 partidos oficiales en River convirtieron al uruguayo en uno de los preferidos de la gente.

Por eso, la hinchada millonaria decidió darle al charrúa, que atraviesa una lenta y complicada recuperación por la sinovitis en la zona derecha de la cadera, una tremenda muestra de apoyo al corear su nombre en el séptimo minuto del duelo contra Rosario Central.

Y el delantero, a través de Instagram, retribuyó el cariño: "¡Realmente me siento muy feliz y no me alcanzan las palabras de agradecimiento, las sensaciones que sentí en ese minuto 7 jamás lo voy a olvidar! ¡Muchas Gracias y volveré más fuerte que nunca!".