¿Y si distrajeron a la niña con una manzanita y un conejito?

31/05/2017 -

Gustavo Cejas manifestó a EL LIBERAL: "La gente no dice nada. Nadie me dice nada. Yo escucho nomás. No tengo palabras porque no entiendo mucho de esto", reconoció un tanto desconcertado y no menos cansado.

Gustavo había viajado a Córdoba dos semanas antes del asesinato. Para cuidar a María Teresa, aconsejó que la acompañaran su hermano, David, y su cuñado, Enrique.

"Un mes después, mi hija habla menos de lo que ha visto. Por ahí, me pide que la lleve a su casa a verla a la madre en el campo. Primero, despertaba en las noches llorando. Decía hombre malo con cuchillo pegó a la mami o a la Tere", recordó.

"Ahora, le cuenta a la madrina como que le dieron un conejito y una manzanita", ahondó el hombre en su diálogo con este medio.

Ese rico volumen de palabritas sueltas tal vez vaya a adquirir sentido, "zarandeado", decodificado y contextualizado por psicólogos que podrían asistir a la pequeña en una Cámara Gesell, hoy de incierta concreción.