Escribano Bau: "No queremos que el Colegio se vea afectado"

Bau sostuvo que todo el consejo directivo está a disposición para prestar declaración testimonial.

31/05/2017 -

Mientras aguarda la definición de la fecha para su declaración testimonial, el titular del Colegio Notarial, escribano Juan José Bau, dialogó con EL LIBERAL para explicar su posición ante el proceso judicial en el que la institución que hoy encabeza, se ve envuelta en una denuncia por una millonaria defraudación al Estado provincial de casi $4 millones.

El escribano Bau se presentó ayer en el Palacio de Tribunales, pero no pudo estar cara a cara con la fiscal Érika Leguizamón, ya que la representante del Ministerio Público se encontraba trabajando en otra causa.

"No he podido entrevistarme con la fiscal, estaba con una Cámara Gesell y además estaba de turno, por lo que no estaba disponible", explicó Bau.

Interrogado sobre la supuesta participación protagónica del administrador Luis Vaca Japaze en la maniobra que se denunció y que hoy motoriza la investigación judicial, el titular del Colegio Notarial sostuvo: "La calificación la va a hacer la Justicia; nosotros estamos a plena disposición desde el primer momento, nos presentamos y estamos colaborando, aportando todo lo que la fiscal necesite. Estamos con esa postura. Aún tengo que declarar así que voy a ser muy prudente".

Ante la posibilidad de que la Dra. Leguizamón requiera la declaración de todos los miembros de la comisión directiva de la institución notarial, deslizó: "Desconozco si otros miembros del consejo directivo fueron o serán citados. De todas formas estamos todos dispuestos a testimoniar sin inconvenientes".

En una anterior entrevista, Bau había adelantado que se estaban llevando adelante investigaciones internas sobre lo ocurrido, al ser consultado por los resultados, el escribano señaló: "Las actuaciones han sido derivadas a nuestro abogado y estamos esperando que mañana (por hoy) nos entregue un informe".

¿Complicidades?

Uno de los interrogantes que surgen casi por decantación, es determinar si el principal sospechoso de la maniobra -Vaca Japaze- pudo haber actuado sin la colaboración o complicidad de terceros. Ante ello, el presidente del Colegio Notarial afirmó: "El procedimiento es un sistema que viene de hace años, nosotros tenemos de hace mucho tiempo la timbradora. El consejo directivo no tiene injerencia en él, el sector administrativo está por fuera del Colegio; desconozco como es el sistema, de todas maneras estimo que la fiscal lo va a poder dilucidar con la gente que trabaja allí".

Sobre el rol del detenido en la institución, Bau precisó: "Él era gerente para todas las actividades del Colegio y puntualmente de la receptoría".

Por último, el titular del Colegio Notarial expresó: "No queremos que el Colegio se vea afectado, vamos a trabajar seriamente para que la gente vea cuál fue la responsabilidad de la institución y nos vamos a someter a lo que diga la fiscal y Su Señoría", asegurando que son una parte damnificada.