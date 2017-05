"A muchos no les importa si viene una industria depredadora, siempre y cuando genere trabajo"

31/05/2017 -

El avance de la tecnología y su influencia en la vida de las personas, sobre todo en las nuevas formas de trabajo, fue uno de los ejes de la entrevista que Sergio Sinay dio al programa Libertad de Opinión, de Canal 7.

En diálogo con el conductor Rogelio Llapur, el especialista subrayó que "estamos en un momento de desarrollo tecnológico sin ningún tipo de comparación posible. Son saltos enormes, ya no vamos paso a paso. El problema me parece es que los pasos son tan largos y tremendos y queda muy atrás la orientación moral, en valores. De pronto parece que el objetivo de la tecnología es progresar. No importa hacia dónde ni a qué costo. Si se puede, se hace".

También remarcó que "a veces el ser humano tiende a creerse dios, poderoso y capaz de crear de todo. Pero si no estamos acompañados por una cercana y constante orientación de ciertos valores que nos digan qué se debe y qué no, la tecnología puede resultar peligrosa".

¿Se perderá el trabajo?

En cuanto al lugar que va ocupando la robótica en las empresas y fábricas, pareciera que el hombre será reemplazado totalmente por el robot. Ante esto Sinay sostuvo que "hay una especie de euforia tecnológica, que nos dicen ¡qué bárbaros los robots que están apareciendo que ahora hacen tareas para las cuales no se necesitan más personas!. Resulta que esto tan fascinante ha dejado a cientos de personas sin trabajo. Aquello que se produce ahora con el robot ¿quién lo va a comprar si hay tantas personas sin trabajo? No van a tener medios para comprarlo. Exagerando un poco, vamos a tener fábricas robotizadas totalmente y que van a producir todo tipo de bienes que nadie va a poder comprar porque no tiene trabajo".

Por eso, resaltó que "el ser humano siempre va a trabajar porque es transformador por naturaleza. El hombre necesita el ambiente del trabajo como ámbito de realización personal y creación de vínculos".

El mundo que dejamos

Sinay también reflexionó que es importante "preparar a los jóvenes para el mundo en el que viven", más que para los nuevos trabajos que todavía no existen.

Además apuntó a cuidar el mundo actual para las futuras generaciones. Sobre la destrucción del medio ambiente, sostuvo que se realiza "a través de trabajos que no son nutricios para la comunidad humana, sino tóxicos".

"A veces pasa que algunas comunidades luchan y a otros no les importa si viene una industria depredadora, siempre y cuando genere puestos de trabajo. Creo que esto es una mirada muy cortoplacista. Uno no tiene que pensar solamente en el tiempo de su vida, que siempre es corto, comparado con la historia, sino en una manera de dejar mejor el mundo. Una generación nos dejó el mundo preparado para que vivamos, nosotros tenemos que dejar un mundo vivible".