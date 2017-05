Sergio Sinay: "Hoy el joven no tiene ejemplo de lo que es el trabajo en la vida de una persona"

Fotos AUDITORIO. Ante una entusiasta audiencia, el Lic. Sergio Sinay reflexionó sobre el sentido del trabajo en la vida.

31/05/2017 -

El destacado escritor, periodista y especialista en relaciones humanas, Lic. Sergio Sinay, convocó anoche a una multitud en el Centro Cultural del Bicentenario, adonde reflexionó sobre "¿Para qué trabajamos?", invitado por la Fundación Osde.

Ante una audiencia de todas las edades, Sinay se refirió al sentido del trabajo en la vida de cada persona y al potencial transformador del ser humano a través de sus acciones.

"Somos los creadores de todos los trabajos, existe primero el ser humano y después el trabajo. Los seres humanos hemos desarrollado una serie de trabajos que nosotros ni nos damos cuenta de cuánto son", dijo. También resaltó que "no somos los únicos bichos que trabajan, porque las hormigas hacen unas carreteras y depósitos de almacenamiento buenísimos; las abejas, la miel; los horneros hacen nidos; los castores construyen dique. Pero no he conocido ningún castor que en la mitad de su vida diga que lo que él quería era hacer miel, que tenía otra vocación".

"La palabra vocación viene del latín vocatio que es llamado. Es un llamado que viene de adentro de nosotros, hay una voz interna que nos está diciendo buscá por ahí. Buscar una respuesta para una pregunta que nos acompaña desde el nacimiento: ¿para qué ha nacido cada uno de nosotros? Es una pregunta que nos acompaña mientras crecemos, vivimos y vamos construyendo vínculos, una familia, amores y mientras trabajamos. El trabajo es un espacio de nuestra vida de respuesta a la gran pregunta que acompaña al ser humano y que si una persona no toma conciencia de que la vida le está preguntando todo el tiempo a través de las diferentes situaciones, aunque vaya acumulando muchas cosas, no se sentirá nunca en paz ni feliz. Estará insatisfecha", reflexionó.

Crisis de vocaciones

Previamente a la conferencia, el Lic. Sinay dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y se refirió a la crisis de valores en los jóvenes.

"El joven no tiene ejemplo de lo que es el trabajo en la vida de una persona. Algunos porque tienen padres que por situaciones críticas y ajenas a ellos no han podido trabajar y no los han visto hacerlo, y otros porque en mejores posiciones han visto padres que han evitado trabajar y han buscado atajos, que les han resultado ‘exitosos’ porque le han dado mucho poderío y dinero.

Las generaciones mayores siempre educan, transmiten modelos y ejemplos, ya sean positivos o negativos. Me parece que las generaciones jóvenes hoy están recibiendo poco de eso y están recibiendo muchos mensajes de buscar los atajos, las facilidades, mucha tecnología que no está orientada moralmente, donde lo novedoso importa por eso y no por ser beneficioso para la comunidad", sostuvo.

En este aspecto, hizo a un llamado a los padres como ejemplos de las generaciones jóvenes: "A veces desde el mundo adulto se critica mucho a los jóvenes de hoy, pero no nos preguntamos qué es lo que estamos transmitiendo los adultos. Porque la mayoría de las veces, mirado desde el mundo adulto, son un espejo. Y si a mí no me gusta lo que el espejo me muestra, la culpa no es del espejo, sino que me tengo que preguntar ¿qué es lo que estoy reflejando ahí para que esa imagen no me guste? No puedo cambiar el espejo, sino cambiar lo que proyecto", dijo.