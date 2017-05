Dirigentes sindicales piden a la CGT endurecer su postura con el Gobierno

Fotos ACUSACIÓN. Micheli acusó a la CGT de "mantener una exclusividad sectaria y egoísta" en el vínculo con el Gobierno.

31/05/2017 -

Los dirigentes sindicales Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Sergio Palazzo le reclamaron a la CGT "un mayor nivel de confrontación con el Gobierno" y cuestionaron su accionar al asegurar que las recientes reuniones "no resolvieron ni resuelven nada en favor de los trabajadores".

Micheli acusó a la CGT de "mantener una exclusividad sectaria y egoísta" en el vínculo con el gobierno y que, desde la recuperación del diálogo tras el paro general del 6 de abril, "no ha habido ninguna mejora, no pararon los despidos ni las suspensiones, no ha subido el salario para los trabajadores".

Ante ese panorama, dijo que "la CGT debería tener la actitud de buscar la unidad de acción con la CTA" porque "los trabajadores quieren a las organizaciones sindicales juntas".

"¿Cuánto más sacrificio quieren que haga la gente?", cuestionó Palazzo, quien advirtió que "unos tienen que hacer sacrificios y otros mejoran su tasa de rentabilidad: no hay algo equilibrado".

"Hasta ahora el ajuste lo ha pagado el trabajo, por vía de inflación, cuando las paritarias han sido menores o se pretende en la mayoría de las paritarias que no se reconozca lo que pasó", indicó.